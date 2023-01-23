『HUAWEI HONOR xSport PRO Bluetooth5.0対応ワイヤレス イヤホン IP55防水防塵スポーツイヤホン マグネッ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 22時 22分に出品され04月11日 22時 22分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HUAWEI HONOR xSport PRO Bluetooth5.0対応ワイヤレス イヤホン IP55防水防塵スポーツイヤホン マグネッ
【商品説明】
・Bluetooth パージョン：5.0 伝送帯域：20Hz - 20，000Hz
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・使用時間：音楽再生約18時間or通話約12時間 電池容量：120mAh
・充電入力：5V500mA 充電コネクタ：USB Type-C
・通信距離：見通し距離 最大約10m 充電時間：満充電約70分、5分の充電で4時間再生が可能なクイック充電対応
・防水防塵レベル：IP55 重量：約25g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7919円
285 入札履歴
終了
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