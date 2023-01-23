『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 アイスホワイト INS MINI 11 WHITE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 30分に出品され03月19日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 アイスホワイト INS MINI 11 WHITE



【商品説明】

・instax miniシリーズのスタンダードモデルとしての位置づけとなるmini11は、mini8+の特長だった「一目見てチェキだとわかる」デザインを継承しつつ、性差を問わず全年代にアピールできるよう、ファッショナブルかつユニセックスなデザイン・カラーに生まれ変わりました。

・”チェキ”instax mini 11 ICE WHITE （アイスホワイト）

・カスタム機能搭載／シャッターボタン部分に取り付けできる2種のシャッターボタンアクセサリーと本体カラーにマッチしたストラップを同梱。

・セルフィーモード搭載／レンズを引き出すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフィーモードでの撮影なら、最短3



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。