『マグプレイヤー パステルピース 収納ケースセット おうちパーツ付き 121+36ピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 22時 25分に出品され03月15日 22時 25分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マグプレイヤー パステルピース 収納ケースセット おうちパーツ付き 121+36ピース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.60 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 32.90 cm

重量 : 1.73 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。