『マグプレイヤー パステルピース 収納ケースセット おうちパーツ付き 121+36ピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 22時 25分に出品され03月15日 22時 25分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マグプレイヤー パステルピース 収納ケースセット おうちパーツ付き 121+36ピース
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.60 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 32.90 cm
重量 : 1.73 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7918円
3 入札履歴
終了
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