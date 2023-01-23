『「VGP2023 金賞」Edifier W820NB PLUS ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドホン Hi-Res ハイレゾ無線/L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 03時 06分に出品され04月23日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
「VGP2023 金賞」Edifier W820NB PLUS ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドホン Hi-Res ハイレゾ無線/L
【商品説明】
・【LDACで高音質ワイヤレスリスニング】 標準的なBluetoothコーデックに比べ最大約3倍の情報量を伝送し、没入感のあるリスニング体験を提供します。40mmのダイナミックドライバーを搭載、ハイレゾ音源のクリアで繊細なサウンドを実現します。
・【周囲の騒音を低減し、クリアなサウンドを再生する】 街中・電車内・飛行機などで周囲の雑音やノイズを低減する「ハイブリッド式ノイズキャンセリング」技術を搭載で、最大‐43dBのノイズ低減効果を実現しました。騒音が気になる環境でも快適に音楽を楽しめます。ノイズが低減されることで、音楽のボリュームを大きくしなくても音楽が聞き取りやすくなります。外音取り込みモードを搭載し、通勤・通学や散歩など外で使う場合には、周囲の音を取り込む「外音取り込み機能」があると便利です。
・【専用アプリ対応】 Edifier Connectアプリを通じて、バッテリー残量を表示、EQプリセット
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落札価格7918円
571 入札履歴
終了
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