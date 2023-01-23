『【2ケースパック】麒麟 淡麗 極上500ml×48本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 21時 41分に出品され04月23日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発泡酒売上No.１！爽快な飲みごたえとスッキリした後味。





＜商品概要＞ 【メーカー・輸入元】 :キリンビールマーケティング 株式会社 【容量・規格】 :500ML*48ホン 【アルコール度数】 :5.5度