『タフィーズ 丈夫な犬用ぬいぐるみ ロブスター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 55分に出品され03月12日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アメリカの有名ブランド「タフィーズ」の丈夫でかっこいい、犬用おもちゃです。15cm*25.4cm*10.2cm

水に浮くのでアウトドアにもおすすめ。スクイーカー プープー笛 2個入り。

テレビ東京「ペット大好き ど*ぶつくん」でも、とても丈夫なおもちゃとして紹介されました。

洗濯機洗いOK，自然乾燥させてください。柔らかいので、歯や歯茎を傷つけません。

タフィーズ強度８ 「本当に丈夫で、しかも長持ち」



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