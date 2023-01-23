『クニルプス 折りたたみ傘 95周年記念モデル KNTL220-2023 Knirps 晴雨兼用 雨傘 ワンタッチ 自動開閉 記念モデル Bl【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 09時 23分に出品され03月18日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クニルプス 折りたたみ傘 95周年記念モデル KNTL220-2023 Knirps 晴雨兼用 雨傘 ワンタッチ 自動開閉 記念モデル Bl
【商品説明】
・カラー：Black
・サイズ：全長：約75cm 折りたたみ時全長：約29cm 親骨長さ：約53cm 直径：約97cm 重量：約345g
・メイン素材: ポリエステル
・仕様：自動開き 晴雨兼用 8本骨
・素材：シャフト：アルミ、スチール フレーム：アルミ、グラスファイバー 傘生地の組成：ポリエステル（撥水加工） グリップ：ABS樹脂 チャーム：亜鉛、黒艶消し塗装 チェーン、コネクター：真ちゅう、黒ニッケルめっき
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7918円
369 入札履歴
終了
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