『FUJIFILM チェキ インスタントカメラ instax mini 12 パステルブルー INS MINI 12 BLUE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 05分に出品され03月16日 12時 05分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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明るさオートで簡単キレイに撮影できる
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整
レンズ部分を回転して電源ON/OFFとクローズアップモードを簡単に切替え
クローズアップモードでもフラッシュ光量を自動調整し白飛びを抑制
接写時のパララックス補正を実現
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ショルダーストラップ付き ストロベリー 116
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落札価格7918円
989 入札履歴
終了
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