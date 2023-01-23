FUJIFILM チェキ インスタントカメラ instax mini 12 パステルブルー INS MINI 12 BLUE【2025カレンダーの人気アイテム】

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明るさオートで簡単キレイに撮影できる

周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整

レンズ部分を回転して電源ON/OFFとクローズアップモードを簡単に切替え

クローズアップモードでもフラッシュ光量を自動調整し白飛びを抑制

接写時のパララックス補正を実現