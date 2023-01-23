『リビング 収納 ココア チェスト 木製 KOKOA-CH【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 27分に出品され03月24日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】

本体サイズ:約40×30×85cm、オープン部収納内寸:約37×29.5×33cm、引き出し内寸:約33.5×25.5×14.5cm

本体重量:約15kg

素材・材質:天然木(15mm厚)塗装

お客様組立:必要