『リビング 収納 ココア チェスト 木製 KOKOA-CH【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 27分に出品され03月24日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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本体サイズ:約40×30×85cm、オープン部収納内寸:約37×29.5×33cm、引き出し内寸:約33.5×25.5×14.5cm
本体重量:約15kg
素材・材質:天然木(15mm厚)塗装
お客様組立:必要
ChessJapan チェス ヴァヴェル 41cm 木製
¥ 7860
プロックス(Prox) ブリザテックポリカウェダー(チェスト/ラジアル) 3L/4Lサイズ PX3213L4L
¥ 7849
アイリスオーヤマ チェスト ワイド 3段 日本製 幅72.5×奥行41.5×高さ61.5cm ホワイト / ブラウン 白 プラスチック COD-723
¥ 7848
栗久 手作り大館 曲げわっぱ 弁当箱（キッズ）
¥ 7847
おもちゃ収納 収納棚 幅87cm 大型 4型 キャスター付き キッズ ビッグバスケット 子供用 子ども部屋 リビング オモチャ 玩具 遊具
¥ 7840
平和工業 nodus ノーデュス 壁付チェスト wide ワイド 5段 日本製 アイボリー 約54×42×106.5cm
¥ 7828
子供用 タンス/衣類収納 〔2杯 女の子用〕 幅29cm 日本製 耐久性 防汚性 『おかたづけしたくなるチェスト』 〔完成品〕〔代引不可〕
¥ 7826
ＨＡＧＩＨＡＲＡ（ハギハラ） チェスト(ホワイト) RAN-2408WH 2101775800
¥ 7822
プロックス(Prox) テフロンポリエステルウェダー(チェスト/ラジアル) LLサイズ PX331LL
¥ 7819
子供用テーブルセット 多機能?デスク・椅子セット キッズデスク 子ども用家具 高さ調節可能 キッズテーブル?
¥ 8217
シンプルデスク75cm幅LULUTE-ルルテ-シャビーオーク色
¥ 8215
「組立済・セット買い」MAMENCHI サイズ大きめな木製テーブル クマと選べる木製チェアナチュラル1脚 (クマ椅子ナチュラル)
¥ 8189
育てる デスク コンパクト デスク ラック セット 買い足し 可能 机 収納 ラック 付き 大人の勉強机 書斎机 リビングデスク 木製 省スペース パソコン 幅90
¥ 8184
マキタ(makita) マガジン A-55784
¥ 8180
HAGIHARA(萩原) デスク(ブラウン・幅120×奥行45×高さ72.5cm) RT-1009BR 返品種別A
¥ 8176
子供用テーブルセット 多機能?デスク・椅子セット キッズデスク 子ども用家具 高さ調節可能 キッズテーブル?
¥ 8161
ワイエムワールド デスク ソリオ 幅85cm 奥行50cm ブラウン 00-160
¥ 8161
勉強机 90×45×74cm 棚タイプ ナチュラル・ホワイト色 YJFWD0001
¥ 8148
落札価格7918円
880 入札履歴
終了
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