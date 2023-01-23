『おもちゃ 知育玩具 木のおもちゃ ゲームテーブル 出産祝い 1歳 2歳 3歳 子供 男 女 誕生日プレゼント ランキング クリスマスプレゼント ギフト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 11分に出品され03月20日 02時 11分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 《商品内容》知育玩具 木の玩具 ゲームテーブル



《対象年齢》1歳以上



《材料》環境に優しい素材、安全安心：木



色もカラフルなので子供さんの注意力を引く事ができます，強弱などの指先の訓練、創造力、発想力と位置を空間的に認識する力、メロディーを覚える力などを養う事ができます。

お子様が大好きなデザイン！ 超可愛い動物のデザインとカラフルな配色がお子様を引き付けます。



【納期について】

ご入金を確認後5-7営業日以内に発送させていただきます。

発送からお手元にお届けするまでさらに2?3日程お時間がかかります。（北海道、沖縄、一部離島は除く）

北海道・沖縄・一部離島へは1500円の追加送料が必要です。（※決済後に加算）

あらかじめご了承くださいませ



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