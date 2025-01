スターリングシルバー Forever in My Heart CZ 火葬 遺灰ホルダー バングル 遺灰入れ 形見 ブレスレット 7+2インチ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

レディースバングル

【商品名】

スターリングシルバー Forever in My Heart CZ 火葬 遺灰ホルダー バングル 遺灰入れ 形見 ブレスレット 7+2インチ



【商品説明】

・? DAOCHONG ? 高品質のジュエリーと最高の顧客サービスを提供します。何か問題がある場合は、気軽にお問い合わせください。

・? テーマ:もう私の側ではなくても「Forever In My Heart」。 キュービックジルコニアのチャーミングな遺灰用ブレスレット。調節可能なレディース火葬ジュエリー、思い出のブレスレットとして灰ホルダー。

・? パッケージ ? S925ブレスレット1点、ギフトボックス1点、磨き布1点。

・? 素材: スターリングシルバーにS925の刻印入り。鉛フリー、ニッケルフリー、カドミウム不使用。 プラチナ



【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 7.37 cm

奥行 : 7.37 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X07RH6HRT1