『腕時計 メンズ オマージュウォッチ クロノグラフ クォーツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 12時 24分に出品され04月19日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロレックスのデイトナ風のオマージュウォッチ。お手軽な値段で、高級腕時計の雰囲気を楽しめます。
バンドの材質はSUS316より耐食性に優れたSUS316Lが採用されています。
暗い所でも見える「夜行インデックス」採用。
クロノグラフ(ストップウオッチ)機能、日付表示付き。
高級感の有るギフトボックスが付いていますので、プレゼントに最適。
ケース材質:ステンレス(SUS316L)
ケース厚さ:12mm
ケース直径:40mm
ベゼル材質:セラミック
ムーブメント:クォーツ式（セイコーVK63）
風防材質:ハードレックス
バンド幅:20mm
バンド長さ:220mm
バンド材質:ステンレス(SUS316L)
バックル:片開き式
耐水:10気圧防水（日常生活用強化防水時計）
重量:134g
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落札価格7917円
862 入札履歴
終了
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