腕時計 メンズ オマージュウォッチ クロノグラフ クォーツ【2025年度カレンダ】

商品情報

ロレックスのデイトナ風のオマージュウォッチ。お手軽な値段で、高級腕時計の雰囲気を楽しめます。

バンドの材質はSUS316より耐食性に優れたSUS316Lが採用されています。

暗い所でも見える「夜行インデックス」採用。

クロノグラフ(ストップウオッチ)機能、日付表示付き。

高級感の有るギフトボックスが付いていますので、プレゼントに最適。



ケース材質:ステンレス(SUS316L)

ケース厚さ:12mm

ケース直径:40mm

ベゼル材質:セラミック

ムーブメント:クォーツ式（セイコーVK63）

風防材質:ハードレックス

バンド幅:20mm

バンド長さ:220mm

バンド材質:ステンレス(SUS316L)

バックル:片開き式

耐水:10気圧防水（日常生活用強化防水時計）

重量:134g