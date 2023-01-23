『オーディオケーブル MOGAMI 2549 TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1.5m)【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 18時 27分に出品され03月28日 18時 27分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドホンアクセサリー
【商品名】
MOGAMI 2549 TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1.5m)
【商品説明】
・ケーブル： MOGAMI2549
・ハンダ：KR-19RMA
・プラグ：NEUTRIK NP3X-B→ NP3X-B
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7917円
935 入札履歴
終了
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