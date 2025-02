VATOS ベビー感覚玩具 モンテッソーリ 食品グレード シリコン プルストリング アクティビティトイ 10イン1 ロケット感覚おもちゃ 細かい運動能力のためのボー【2025の人気アイテム】

商品情報

商品名VATOS ベビー感覚玩具 モンテッソーリ 食品グレード シリコン プルストリング アクティビティトイ 10イン1 ロケット感覚おもちゃ 細かい運動能力のためのボール付き 赤ちゃん/幼児向けトラベルトイ 18M以上VATOS 2 in 1 Baby Montessori Toys for 3-6+ Months, Food Grade Silicone Pull String Toys & Hand Gripping Ball Sensory Activity Toy for 6-9M 12-18+ Months Babiesブランド:VATOS商品サイズ:高さ:11.8 cm横幅:12.3 cm奥行:24.1 cm重量:4304 g商品番号:888-9色:素材:Silicone