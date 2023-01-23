『医療・健康用品 弾性包帯 ラバータイ 10巻入 15cm×4.5m(伸長)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 05時 06分に出品され04月18日 05時 06分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
包帯
【商品名】
弾性包帯 ラバータイ 10巻入 15cm×4.5m(伸長)
【商品説明】
・Contents: 10 rolls
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7917円
480 入札履歴
終了
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