『K2 ケーツー インラインスケート ジュニア MARLEE PRO マーリープロ GRN/YEL グリーン/イエロー I230200201 子供 国内正規品ST【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 05分に出品され03月25日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [商品説明]人気ブランドK2のジュニアインラインスケートです。これからインラインスケートを始めるお子様におすすめです。成長に合わせて長く使えるように5段階サイズ調整が可能です。FBIフレームは道路の振動を吸収し、滑りやすく感じます。子供用インラインスケートは、RAIDER（レイダー）、MARLEE（マーリー）、RAIDER PRO（レイダープロ）、MARLEE PRO（マーリープロ）、CADENCE JR BOY（ケイデンスジュニア ボーイ）、CADENCE JR GIRL（ケイデンスジュニア ガール）、CADENCE JR BOY LTD（ケイデンスジュニア リミテッド）、CADENCE JR GIRL LTD（ケイデンスジュニア リミテッド）などがございます。誕生日やクリスマスプレゼントにもおすすめの人気商品です。