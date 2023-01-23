『スワンズ SWANS スキー スノーボードゴーグル メンズ メンズ レディース GOGGLE 190-MDH P1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 23時 03分に出品され03月04日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 視界が広いフレームレススタイルのゴーグル

カラー：

L/W ( ゴールドミラー×ブライトピンク )

SMBK ( オレンジミラー×グレイ )

可視光線透過率：

L/W /46%

SMBK /15%

特長：フレームレス平面レンズ ゴーグル

原産国：日本





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