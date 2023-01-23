『【限定セール】SHU UEMURA シュウウエムラ アルティム8 スブリム ビューティ クレンジング オイル 450ml 正規品 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 57分に出品され03月27日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 商品名 】shu uemura シュウウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル 450ml

【 メーカー名／ブランド名 】SHU UEMURA シュウ ウエムラ

【 カテゴリ 】 クレンジングオイル

【 容量 】450ml

【 商品区分 】化粧品

【 原産国 】日本産・化粧品



商品説明

ナチュラルに、8つの植物オイルで生まれ変わる。保湿感やオイルのとろみはキープしながら自然由来成分98％に。

潤いと透明感を感じる洗いあがり。終わりなき美しさに挑み、しなやかで、なめらかな肌へ。

日本つばきカメリアオイルを配合。皮脂と同じ成分であるオレイン酸を豊富に含む、新しいカシミヤ テクスチャーは肌に自然になじみ、なめらかで心地よい洗い上がり。



使用方法

1、手のひらにオイルを3?4プッシュとります。

2、オイルを顔全体にのばし、肌によくなじませます。

3、水またはぬるま湯を肌になじませ、オイルがミルクのようになるまで乳化します。

4、水またはぬるま湯でしっかり洗い流します。