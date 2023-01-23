【限定セール】SHU UEMURA シュウウエムラ アルティム8 スブリム ビューティ クレンジング オイル 450ml 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

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商品情報 【内容量 450ml】



カシミヤ肌へ導く至福のテクスチャー。

潤いと透明感を感じる洗いあがり。

終わりなき美しさに挑み、しなやかで、なめらかな肌へ。

自然由来成分98％、日本つばきのカメリアオイルを配合。

皮脂と同じ成分であるオレイン酸を豊富に含む、

カシミヤ テクスチャーは肌に自然になじみ、なめらかで心地よい洗い上がり。