『【限定セール】SHU UEMURA シュウウエムラ アルティム8 スブリム ビューティ クレンジング オイル 450ml 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 46分に出品され03月22日 18時 46分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【内容量 450ml】
カシミヤ肌へ導く至福のテクスチャー。
潤いと透明感を感じる洗いあがり。
終わりなき美しさに挑み、しなやかで、なめらかな肌へ。
自然由来成分98％、日本つばきのカメリアオイルを配合。
皮脂と同じ成分であるオレイン酸を豊富に含む、
カシミヤ テクスチャーは肌に自然になじみ、なめらかで心地よい洗い上がり。
シュウウエムラ(shu uemura) シュウウエムラ ブランクロマ ライト&ポリッシュ クレンジング オイル 450ml
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落札価格7917円
697 入札履歴
終了
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