『安値セール SHU UEMURA シュウウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル 450ml リムーバー 正規品 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 20時 23分に出品され05月02日 20時 23分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 商品名 】shu uemura シュウウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル 450ml
【 メーカー名／ブランド名 】SHU UEMURA シュウ ウエムラ
【 カテゴリ 】 クレンジングオイル
【 容量 】450ml
【 商品区分 】化粧品
【 原産国 】日本産・化粧品
商品説明
ナチュラルに、8つの植物オイルで生まれ変わる。保湿感やオイルのとろみはキープしながら自然由来成分98％に。
潤いと透明感を感じる洗いあがり。終わりなき美しさに挑み、しなやかで、なめらかな肌へ。
日本つばきカメリアオイルを配合。皮脂と同じ成分であるオレイン酸を豊富に含む、新しいカシミヤ テクスチャーは肌に自然になじみ、なめらかで心地よい洗い上がり。
使用方法
1、手のひらにオイルを3?4プッシュとります。
2、オイルを顔全体にのばし、肌によくなじませます。
3、水またはぬるま湯を肌になじませ、オイルがミルクのようになるまで乳化します。
4、水またはぬるま湯でしっかり洗い流します。
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落札価格7917円
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