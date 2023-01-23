ZIWI エアドライドッグフード トライプ&ラム 1kg 自然食【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

ZIWI エアドライドッグフード トライプ&ラム 1kg 自然食



【商品説明】

・原産国:ニュージーランド

・粗たんぱく質36.0%以上、粗脂肪32.0%以



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 29.49 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



サイズ・カラーの指定について

商品によってはサイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。

ご希望のカラーやサイズがある場合は、ご購入時のご要望欄に記載をお願い致します。また商品によっては一部カラーやサイズが欠品している場合もございますので在庫状況についてはお気軽にお問合せ下さい。

パッケージについて

商品パッケージは予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

期限表示について

商品画像に記載されている賞味期限などは、あくまでもサンプル例です。お届けする商品は、十分に賞味期限などが確保されたものになりますのでご安心ください。