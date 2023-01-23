『ベンデイビス リュック COOL BOX DAYPACK お弁当用ポケット 保冷リュック 大容量 保冷保温 クーラーバッグ 多機能リュック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 00分に出品され03月27日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュック COOL BOX DAYPACK お弁当用ポケット 保冷リュック 大容量 保冷保温 クーラーバッグ 多機能リュック



【商品説明】

・タテ50cmxヨコ32cmxマチ19cm

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:620g



【サイズ】

高さ : 6.34 cm

横幅 : 41.14 cm

奥行 : 56.89 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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