『アウトドアプロダクツ OUTDOOR PRODUCTS フラップショルダーバッグ コーデュラナイロン 62031 (1.ブラック)【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 16時 35分に出品され03月23日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ OUTDOOR PRODUCTS フラップショルダーバッグ コーデュラナイロン 62031 (1.ブラック)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 44.80 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

OUTDOOR

PRODUCTS

フラップショルダーバッグ

コーデュラナイロン

62031

(1.ブラック)