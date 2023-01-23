『Peachオリジナル 1:200 A321LR 飛行機模型 スケール おもちゃ モデルプレーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 21時 29分に出品され03月26日 21時 29分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Peachオリジナル 1:200 A321LR 飛行機模型 スケール おもちゃ モデルプレーン
【商品説明】
・HOGAN社製
・樹脂製モデル
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 29.70 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7917円
184 入札履歴
終了
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