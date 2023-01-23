『JBL TUNE 500 - -【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 17時 27分に出品され04月13日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色:ブラック|JBL tune500は、高品質でパワフルなサウンドで1日をスパークします。 JBL ピュアバスサウンド、32mm JBLドライバー、ほとんどのスマートフォンに対応するワンボタンユニバーサルリモコンを搭載。ヘッドホンは毎回素晴らしいサウンドに素早くアクセスできます。 JBL tune500 ヘッドホンは柔らかいイヤークッションとパッド入りヘッドバンドにより、軽量で快適な装着感。モバイルデバイスを使用せずにSiriやGoogleに接続できます。 絡まないフラットケーブルと折りたたみ式で持ち運びしやすい4色をご用意。JBL tune500ヘッドホンは、忙しい生活のあらゆる面に音楽を注入できるプラグアンドプレイソリューションです。|
(商品名：JBL TUNE 500 - - )
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落札価格7917円
842 入札履歴
終了
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