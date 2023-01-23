『Western Digital HDD 2TB WD Blue PC 2.5インチ 内蔵HDD WD20SPZX【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 10時 21分に出品され05月12日 10時 21分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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特長:高水準のシーキングアルゴリズムと高度な電力管理により低電力を実現

特長:2.5インチ7mmの薄型・軽量設計により高い携帯性を備え、9.5mmベイにも対応

特長:記録ヘッドがディスクの表面に触れない設計でデータを保護

容量:2TB ?回転速度:5400 RPM ?保証期間:2年

フォームファクター:2.5インチ-7mm ?インターフェース:SATA 6Gb/s ? キャッシュ:128MB