『（まとめ）PREMIUM HIDISC BD-RE 2倍速 映像用デジタル放送対応 インクジェットプリンタ対応10枚 スリムケース 〔×10個セット〕 HDVBE25NP10SCX10【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 36分に出品され03月13日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ご注意事項】この商品は下記内容×10個セットでお届けします。【商品説明】【1個あたり】2倍速BD-RE 25GB繰り返し 録画用ワイドホワイトプリンタブル10枚スリムケース商品スペック規格 BD-RE 繰り返し録画用容量 25GB地上デジタル180分BSデジタル130分対応速度 2倍速対応レーベル インクジェットプリンタ対応印刷範囲 ワイドエリア（23mm-117mm）枚数 10枚ケース 5mmスリムケース送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【4 - 6営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。…