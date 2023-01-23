COMET コメット CTM480K 咽喉マイク + アコースティックイヤホン ケンウッド用【2025年度カレンダ】

商品情報

※こちらの商品はケンウッド(L型)プラグとなります。画像は一例となりますので、ご使用のメーカーをご確認のうえご注文ください。 ご使用の機種に適合するプラグタイプの物をお買い求め下さい。 ツーリング、パラグライダー、サバイバルゲームに最適 耳に直接装着するタイプですので、アクティブな運用にも最適 左右の耳、どちらでも使用できます 咽頭マイクなので、マイクを持たずに通話ができます マイクと喉の位置により明瞭度が変わります。 マイクロホン 形式：コンデンサー 指向性：無指向性 周波数特性：50Hz~12KHz 感度：-45±2dB イヤホン 形式：磁気振動子 インピーダンス：110Ω(ケンウッド)、16Ω(その他) 周波数特性：1.2~12kHz 最大出力：150mW