『COMET コメット CTM480K 咽喉マイク + アコースティックイヤホン ケンウッド用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 05時 36分に出品され04月27日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※こちらの商品はケンウッド(L型)プラグとなります。画像は一例となりますので、ご使用のメーカーをご確認のうえご注文ください。 ご使用の機種に適合するプラグタイプの物をお買い求め下さい。 ツーリング、パラグライダー、サバイバルゲームに最適 耳に直接装着するタイプですので、アクティブな運用にも最適 左右の耳、どちらでも使用できます 咽頭マイクなので、マイクを持たずに通話ができます マイクと喉の位置により明瞭度が変わります。 マイクロホン 形式：コンデンサー 指向性：無指向性 周波数特性：50Hz~12KHz 感度：-45±2dB イヤホン 形式：磁気振動子 インピーダンス：110Ω(ケンウッド)、16Ω(その他) 周波数特性：1.2~12kHz 最大出力：150mW
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落札価格7917円
262 入札履歴
終了
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