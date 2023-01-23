『No49 ライオンしょくたんレザー フォーク 10本セット 保育用品 給食企画体【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 02時 13分に出品され03月12日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

No49 ライオンしょくたんレザー フォーク 10本セット 保育用品 給食企画体



【商品説明】

・サイズ：長さ13cm 重量：23g 代引き不可商品です。

・レーザーで絵柄をつけています。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。