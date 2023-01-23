『ジャケット レディース 春 夏 秋 テーラードジャケット 半袖 入園式 フォーマルスーツ シンプル カジュアル 上品 大人 お洒落 卒業式 卒園式 発表会 通勤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 27分に出品され03月30日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 夏に大活躍で上品な短袖ショートジャケットです。シングルボタン、フォーマルジャケット、ブレザー、柔らかくて肌触り良く、通気性も良いシンプルなキレイめジャケットです。



年齢も季節も問わずお使いいただける着回し優秀アイテムです。



ビジネスカジュアルにもTシャツやデニム合わせでラフなスタイリングにも使える7分袖テーラードジャケットです。



エレガント、ウエストラインを強調しているレディーススーツジャケットで、大人っぽい女性ファションを演出してくれます。



とても軽くて通気性に優れる上品なリネン生地なので、夏には蒸し暑くもなくてサマージャケットとしてはお洒落で大人気です。夏場に冷房でヒンヤリするときには１枚持っておけば重宝します。





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