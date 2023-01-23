『レジャー スポート スノーボードウェア スキーウェア パンツ レディース 単品 xs?m 3サイズ展開 lsp01-w xs Bms 02【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 13時 14分に出品され04月10日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジャー スポート スノーボードウェア スキーウェア パンツ レディース 単品 xs?m 3サイズ展開 lsp01-w xs Bms 02



【商品説明】

・【ご注意】色は実物に近い掲載を心掛けておりますがご覧の環境により多少色具合が異なって見える場合もございますのでご注意下さい。

・【ストレッチ素材】ライディング時や屈伸時がとにかく楽なストレッチ素材でストレスフリーを実現。撥水性、透湿性、耐水性に優れた素材を使用。耐水圧10，000mm、雪などの染み込みにも安心。

・【パンツ単品】こちらの商品はパンツ単品の販売になります。ゴーグルなどのアクセサリは付属致しません。

・【ファスナー】日本ブランドのYKKファスナーを使用。

・【暖か＋】高品質のコットンを使用することで、ほどよく温かい快適なウェアになりました。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。