『MU SPORTS 2023SSSHUSHU+MUロゴのワンポイントポーチ703J2000/ピンク/FREE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 04時 09分に出品され03月15日 04時 09分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MU SPORTS 2023SSSHUSHU+MUロゴのワンポイントポーチ703J2000/ピンク/FREE



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。