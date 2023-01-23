『アスレタ カフェブラバックパック L サッカー フットサル かばん リュック ブラック 大容量 約35L ATHLETA2019SS 052【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 25分に出品され03月17日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アスレタ カフェブラバックパック L サッカー フットサル かばん リュック ブラック 大容量 約35L ATHLETA2019SS 052
【商品説明】
・サイズ(縦/横/マチ) F(48/33/18)
・容量 約35L
・素材 本体/ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7917円
233 入札履歴
終了
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