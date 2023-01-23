『トミーテック TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 コンビニエンスストア・照明付延長部 4287 鉄道模型用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 30分に出品され03月26日 23時 30分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミーテック TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 コンビニエンスストア・照明付延長部 4287 鉄道模型用品



【商品説明】

・Nゲージ



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。