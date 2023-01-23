『サンスター ＧＵＭデンタルリンス 子供用 ２５０ＭＬ×24点セット (4901616006454)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 06時 32分に出品され03月28日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンスター ＧＵＭデンタルリンス 子供用 ２５０ＭＬ×24点セット (4901616006454)



【商品説明】

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・サンスター ＧＵＭデンタルリンス 子供用 ２５０ＭＬ×24点セット (4901616006454)



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。