『サンスター ＧＵＭデンタルリンス 子供用 ２５０ＭＬ×24点セット (4901616006454)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 06時 32分に出品され03月28日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンスター ＧＵＭデンタルリンス 子供用 ２５０ＭＬ×24点セット (4901616006454)
【商品説明】
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・サンスター ＧＵＭデンタルリンス 子供用 ２５０ＭＬ×24点セット (4901616006454)
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7916円
595 入札履歴
終了
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