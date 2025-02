インターアライド Hi Story 1/43 ホンダ HR-V J4 (1998) ミラノレッド 完成品 HS320RE【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

Hi Story 1/43スケール、レジン製ミニカー。



【商品説明】

本田技研工業株式会社が1998年に販売開始した『初代 HR-V』が1/43スケールレジンモデルカーとして登場。

本製品はディスプレイモデルです。



※画像は試作品です。製品版とは異なる箇所がございます。



【商品詳細】

ブランド:インターアライド(INTERALLIED)

商品名:インターアライド Hi Story 1/43 ホンダ HR-V J4 (1998) ミ



