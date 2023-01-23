『Jan Craig(ジャンクレイグ) ハンドメイド ヘッドカバー ユーティリティ用 Navy/White/Red【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 10分に出品され03月30日 15時 10分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Jan Craig(ジャンクレイグ) ハンドメイド ヘッドカバー ユーティリティ用 Navy/White/Red
【商品説明】
・サイズ:全長14インチ(POMは除く)、POM幅5インチ(横幅)
・原産国:アメリカ
・性別:男性/女性
・素材:ウールヤーン
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7916円
983 入札履歴
終了
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