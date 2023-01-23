『（正規品）ESCO 作業場工具 φ 60x500mm キャストナイロン丸棒（CN-MD） エスコ バイク 車 自動車 自転車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 08分に出品され03月22日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エスコ / ESCO

商品名：φ 60x500mm キャストナイロン丸棒（CN-MD）



メーカー品番：EA441SK-60

JANコード：4550061319727



径…60mm全長…500mm材質…MCナイロン ※画像はイメージです。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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