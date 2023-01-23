『一杯買い ズワイガニ解体パズル -茹で-【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 13分に出品され03月18日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

一杯買い!! ズワイガニ解体パズル -茹で-



【商品説明】

・[セット内容]パズル(41パーツ)、台座、ざるシート、かにフォーク

・《ズワイガニの部位がわかるパズル!》

・ばらばらの41パーツを組むと・・・ズワイガニのフィギュアが完成!

・カニの身がリアルにむけるギミック付き

・ミニアイテムとして、かにフォークが付属!

・台座やざるシートの上に飾ろう!

・対象年齢 :6才以上

CMR-X07H4NMG7J

【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。