『コランコラン 粋（IKI） マイナスイオンネックレス colancolan (Mサイズ(45cm)， ブラウン)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 56分に出品され03月19日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コランコラン 粋（IKI） マイナスイオンネックレス colancolan (Mサイズ(45cm)， ブラウン)



【商品説明】

・COLANCOLAN ランコラン 粋（IKI）マイナスイオンネックレス

・サイズ：Sサイズ(40cm)、Mサイズ(45cm)、Lサイズ(50cm)、LLサイズ(55cm)

・人工皮革を使用することにより、より高級感とデザイン性をアップさせることに成功。

・品質・素材：人工皮革部分／天然ゴム、ポリエステル、ポリウレタン 金属パーツ／ステンレス パウダー／天然鉱石ミックス（自然放射線放射天然鉱石）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。