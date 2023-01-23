『コランコラン 粋（IKI） マイナスイオンネックレス colancolan (LLサイズ(55cm)， レッド)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 59分に出品され03月19日 21時 59分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コランコラン 粋（IKI） マイナスイオンネックレス colancolan (LLサイズ(55cm)， レッド)
【商品説明】
・COLANCOLAN ランコラン 粋（IKI）マイナスイオンネックレス
・サイズ：Sサイズ(40cm)、Mサイズ(45cm)、Lサイズ(50cm)、LLサイズ(55cm)
・人工皮革を使用することにより、より高級感とデザイン性をアップさせることに成功。
・品質・素材：人工皮革部分／天然ゴム、ポリエステル、ポリウレタン 金属パーツ／ステンレス パウダー／天然鉱石ミックス（自然放射線放射天然鉱石）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7916円
475 入札履歴
終了
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