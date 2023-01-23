『Benala ベルベット フルクリスタル ラインストーン 犬 ペット 首輪 リードセット 犬 猫 輝くダイヤモンド 蝶結び 調節可能なネックレスセット、パープル、L:(【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 48分に出品され03月26日 03時 48分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Benala ベルベット フルクリスタル ラインストーン 犬 ペット 首輪 リードセット 犬 猫 輝くダイヤモンド 蝶結び 調節可能なネックレスセット、パープル、L:(ネック 15~18インチ)Benala Velvet Full Crystal Rhinestones Dog Pet Collar Leash Set Dog Cat Shinging Diamonds Bowknot Adjustable Necklace Set，Purple，L:(Neck 15-18"")ブランド：Benala商品サイズ：L:(neck 15-18"")高さ：5.1 cm横幅：7.6 cm奥行：12.7 cm 商品番号：色：Purple素材：Velvet