『Benala ベルベット フルクリスタル ラインストーン 犬 ペット 首輪 リードセット 犬 猫 輝くダイヤモンド 蝶結び 調節可能なネックレスセット、ローズレッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 29分に出品され03月05日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Benala ベルベット フルクリスタル ラインストーン 犬 ペット 首輪 リードセット 犬 猫 輝くダイヤモンド 蝶結び 調節可能なネックレスセット、ローズレッド、L:(ネック 15~18インチ)Benala Velvet Full Crystal Rhinestones Dog Pet Collar Leash Set Dog Cat Shinging Diamonds Bowknot Adjustable Necklace Set，Rose Red，L:(Neck 15-18"")ブランド：Benala商品サイズ：L:(neck 15-18"")高さ：5.1 cm横幅：7.6 cm奥行：12.7 cm 商品番号：色：Rose Red素材：Velvet
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落札価格7916円
637 入札履歴
終了
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