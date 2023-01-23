『Razer Viper ゲーミングマウス 軽量 69g 16000DPI 8ボタン 光学スイッチ 柔らかい布巻ケーブル Chroma対応 日【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 18時 24分に出品され04月17日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Razer Viper ゲーミングマウス 軽量 69g 16000DPI 8ボタン 光学スイッチ 柔らかい布巻ケーブル Chroma対応 日
【商品説明】
Razer(レイザー)
マウス、トラックボールその他
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7916円
717 入札履歴
終了
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