『Silver Stone CPU クーラー AMD AM4 用 高性能 2U サーバー 放熱 ソリューション SST-AR09-AM4 /【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 13時 55分に出品され05月16日 13時 55分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Silver Stone CPU クーラー AMD AM4 用 高性能 2U サーバー 放熱 ソリューション SST-AR09-AM4 /



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 7.10 cm

奥行 : 10.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。