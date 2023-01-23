『CRAFTSMAN（クラフトマン）ゴルフウッドカバー ヘッドカバー クラブカバー ドライバー用・フェアウェイウッド用・ハイブリッド用 番号タ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 23時 49分に出品され04月04日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CRAFTSMAN（クラフトマン）ゴルフウッドカバー ヘッドカバー クラブカバー ドライバー用・フェアウェイウッド用・ハイブリッド用 番号タ



【商品説明】

・カラー：ホワイト、ネービー

・品名：ゴルフウッドカバー ドライバー用・フェアウェイウッド用・ハイブリッド用

・商品内容（4個）：ドライバーカバー1番、フェアウェイウッドカバー3番、フェアウェイウッドカバー5番、ハイブリッドカバーH番1個（ナンバータグ：2、3、4、5、6、UT）

・特徴：防水、長持ち。内側は柔らかいボア素材になっていますので、大切なクラブを傷や汚れから守ります。

・素材 表生地:合成皮革(PU) 裏生地:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。