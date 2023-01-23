『ウッディジョー 1/150 日本建築模型 法隆寺 大講堂 木製模型【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 03時 04分に出品され04月26日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウッディジョー 1/150 日本建築模型 法隆寺 大講堂 木製模型



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。