『ジョーゼン ダートマックス 1/18スケールRC ハマーH2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 02分に出品され03月13日 19時 02分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジョーゼン ダートマックス 1/18スケールRC ハマーH2
【商品説明】
・[セット内容]本体1 送信機1 取扱説明書1
・使用電池:本体 単3電池6本(別売) 送信機 単3電池2本(別売)
・周波数:40MHz
・最高速度:約13km/h 最大登坂角:約45度
・防塵防水仕様 操作距離:約20m
CMR-X08CXVXC65
【サイズ】
高さ : 22.20 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 1.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7916円
390 入札履歴
終了
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