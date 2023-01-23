『ペティオ (Petio) ネココ キャットハウス&スツール ダークブラウン ワイド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 19時 31分に出品され03月10日 19時 31分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
愛猫のハウスとしても、人のスツールとしても使用できるファニチャー。
広げて置くだけで、愛猫とのコミュニケーションの場を創造します。
折りたたみ式で簡単組立て。
ワイドサイズなので、多頭飼いにもピッタリ。
ハウスには、クッション付。
対象ペット年齢：オールステージ
対象ペット種：全猫種
原産国：中国
商品重量：約5000ｇ
組立てサイズ(外寸)：約幅74×奥行38×高さ39（ｃｍ）
その他サイズ1：耐荷重80ｋｇ
適応体重：〜80Kg
原材料・素材・材質：構造部材：繊維板 張り材：表地/ポリエステル 裏地/ポリプロピレン 底面/ポリエステル 座面：ウレタンフォーム クッション：表地/ポリエステル 中綿/ポリエステル 底面/ポリプロピレン
【JAN：4903588222771】
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4903588222771
商品コード
4903588222771
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落札価格7915円
306 入札履歴
終了
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