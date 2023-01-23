『ペティオ (Petio) ネココ キャットハウス&スツール ダークブラウン ワイド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 19時 31分に出品され03月10日 19時 31分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 愛猫のハウスとしても、人のスツールとしても使用できるファニチャー。

広げて置くだけで、愛猫とのコミュニケーションの場を創造します。

折りたたみ式で簡単組立て。

ワイドサイズなので、多頭飼いにもピッタリ。

ハウスには、クッション付。



対象ペット年齢：オールステージ

対象ペット種：全猫種

原産国：中国

商品重量：約5000ｇ

組立てサイズ(外寸)：約幅74×奥行38×高さ39（ｃｍ）

その他サイズ1：耐荷重80ｋｇ

適応体重：〜80Kg

原材料・素材・材質：構造部材：繊維板 張り材：表地/ポリエステル 裏地/ポリプロピレン 底面/ポリエステル 座面：ウレタンフォーム クッション：表地/ポリエステル 中綿/ポリエステル 底面/ポリプロピレン



【JAN：4903588222771】 商品カテゴリ ダイユーエイト収納ナビ.com ペット用品 猫用品 ケージ ペット用品、生き物 猫用品 ベッド、クッション、ハウス ベッド、クッション

JANコード/ISBNコード 4903588222771

商品コード 4903588222771