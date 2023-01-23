『ナカバヤシ CPUワゴン ミニタワー対応 ホワイトグレー RXN-104【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 27分に出品され03月06日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナカバヤシ CPUワゴン ミニタワー対応 ホワイトグレー RXN-104



【商品説明】

・製品概要:机の下の有効利用、キャスターが付いているので移動も簡単。



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 59.80 cm

重量 : 4.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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